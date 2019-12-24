百度11月信息安全治理月报：清理有害链接44.9万余条

站长之家(ChinaZ.com) 12月24日 消息：今天，百度发布 11 月信息安全综合治理月报，向网民公布了处理有害信息的相关情况。报告显示， 11 月，百度利用AI人工智能技术挖掘打击色情、赌博等相关有害信息共 38 亿余条;人工巡查色情、赌博等相关有害信息 498 万余条。

细分到各个产品的治理情况如下：

百度搜索通过机器挖掘和人工巡查手段共清理 30 余亿条危害社会安全等违法为主的有害信息，其中人工清理包括黄赌毒等在内的搜索词共1. 6 万余组;人工清理有害链接44. 9 万余条。

百度贴吧共拦截上千万条恶意有害信息，处置各类违规账号数十万，关停整顿各类有害贴吧数千个。 11 月，百度贴吧针对百度“快眼”吧内存在不法分子兜售人脸数据等侵犯网民合法权益、危害网民信息安全的违法现象展开了专项治理行动，在贴吧全站对此类违法有害信息进行清理。截至 11 月 30 日，百度贴吧已清理涉及兜售人脸数据等有害信息共计 631 条，封禁账号 199 个，关闭违规贴吧 10 个。

百度网盘共清理色情及违法有害文件1. 5 万余个，封禁违规账号3. 1 万余个，清理链接 39 万余条。

百家号共清理6. 3 万余条以违法、色情低俗为主的有害信息。

在网络营销方面，百度 11 月打击医疗变体词(不法分子为躲避监管，对相关搜索词进行字体替换/顺序改变等) 5700 万个，拒绝不合规广告1. 6 亿条。 2019 年百度打击医疗变体词总量达到4. 23 亿个，拒绝不合规广告总量达到31. 05 亿条。