拼多多年货节开幕，“百亿补贴”击穿品质年货底价

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日 消息：12 月 20 日零点，拼多多联手三十万品质商家与近千头部农副产品品牌，共同启动“年货节”。年货节期间，拼多多全平台将发放总额高达 40 亿的红包，和 5 亿消费者一起过大年。

据悉，拼多多“年货节”将持续到 2020 年 1 月 15 日，期间将连续推出极致性价比的“年货系列万人团”，通过“百亿补贴”“限时秒杀”“多多果园”等现象级入口，在品质年货与消费者之间搭建起高效精准的“超短供应链”。

拼多多年货节负责人表示，“以分布式AI算法为基础，我们有超百个年货小组在为消费者挑选品质最优的商品，运营、品控、研发、比价与营销团队全链条合作，为消费者保驾护航。春节是中国人最重要的节日，年货节是平台倾斜资源最多的大促之一，平台的鼓点会敲在 5 亿消费者的需求节奏上。”

享誉全国的百年老字号“东来顺”羊肉、清甜化渣的褚橙新品“云冠橙”、曾专供奥运会的“伊赛”牛肉、农业龙头华盛绿能电商团队在原产地直采的智利车厘子及越南青芒、订制款“百家姓”伊利牛奶、上海老字号大白兔奶糖、高品质东北大米、 20 年品牌“真心”休闲食品……，成为本次拼多多年货节的热推年货。

此外，拼多多还将推出精心设计的“年货大街”，每位消费者最高可领 88 元无门槛劵。“ 5 亿多消费者，不仅可以像以前逛线下集市一样边玩边买，还可以顺手就把看到的全球好货分享给自己的亲朋好友，既是吃货的实惠节日，也是趣味盛会。”

拼多多年货节负责人表示，“春节是中国人最重要的节日，年货节是平台倾斜资源最多的大促之一，平台的鼓点会敲在 5 亿消费者的需求节奏上。”