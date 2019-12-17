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App Annie年度报告：TikTok下载量超Instagram，微信消失在榜单

2019-12-17 16:47 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月17日 消息：12 月 16 日，App Annie 发布了最新报告，回顾了本年度以及 2010 年 1 月— 2019 年 11 月最受欢迎和最赚钱的App。报告显示，截至 2019 年 11 月，全球用户在App Store和Google Play的App下载量达 1200 亿次，同比增长5%;消费者支出达到 900 亿美元，同比增长15%。

2010- 2019 近十年下载榜单中，下载量最高的是 Facebook，其次是Messenger、WhatsApp、Instagram和Snapchat。值得注意的是，前四名都被Facebook亲友团承包，抖音海外版Tiktok进入前十。

而 2019 年下载量排名中，Facebook系仍然名列前茅，ikTok一路高歌猛进，成为年度后起之秀。从榜单看，TikTok排名第四，击败了Facebook的姊妹应用Instagram，以及Snapchat，Netflix和Spotify一众老将。而微信应用却消失在了榜单中!

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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