11月成功出海中国手游下载量TOP30：《使命召唤手游》排行第一

站长之家(ChinaZ.com) 12月17日 消息：Sensor Tower最新数据显示， 2019 年 11 月中国手游产品在海外市场下载量排名TOP30 中，腾讯《使命召唤手游》蝉联榜首， 11 月下载量为 2100 万次。与此同时， 10 月入围榜单的超休闲游戏《Brain Out》(中文名：脑洞大师)， 11 月海外下载量增长至 2033 万，超越《PUBG MOBILE》，位列全球手游下载量第 5 名。

《使命召唤手游》发布于 2018 年 12 月，由动视暴雪和腾讯旗下天美工作室联合打造。该游戏在全球手游下载量中排名第4，仅次于《Sand Balls》等超休闲游戏。

目前《使命召唤》手游在美国本土最受欢迎，占总下载量的23.4%，其次是巴西，占总下载量的6.2%，第三是印度，占总下载量的6.1%。菲律宾和墨西哥分别为5%和4.6%。

据外媒公布的数据显示，《使命召唤手游》在国外上市两个月来，在全球范围内获得了超1. 7 亿次的下载，吸金 6 亿人民币。该手游上市首周就打破下载量记录，以 1 亿次下载量领跑全场。