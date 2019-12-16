天猫《2019运动消费趋势报告》：50后消费增速超90后

站长之家(ChinaZ.com) 12月16日 消息：今天，天猫发布《 2019 运动消费趋势报告》。报告显示，中国人的运动意识正在不断增强，阿里巴巴经济体已聚集 4 亿运动爱好者，其中，天猫平台的运动消费年增速已接近40%。

报告显示， 2019 年，“夕阳红天团”运动消费增速达53.3%，超过 90 后的36.5%。 50 后运动项目也丰富多彩，除了广场舞之外，瑜伽、垂钓、跑步等也是他们的心头好。

与此同时，女性的运动参与度明显增强。在天猫上，女性消费人数已经超越男性，年消费金额同比增长了38%。 2019 年，天猫平台上有超过 5400 万人购买了瑜伽装备，以女性居多。

在运动消费上，小镇青年也逐渐崛起。数据显示，在天猫上运动消费排名前十的城市分别是遵义、泉州、乌鲁木齐、金华、贵阳、昆明、北京、东营、张家口、包头，三线及以下城市占据 4 成。

除了跑步、篮球、足球等常规运动项目外，小众运动的欢迎程度也在上升。过去一年中，有 5150 万人购买过棒球装备， 730 万人购买过滑雪装备，而攀岩的消费增长则达到了32%。