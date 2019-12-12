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《PUBG Mobile》及《和平精英》全球总收入突破15亿美元

2019-12-12 14:59 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月12日 消息：Sensor Tower 商店情报数据显示，腾讯开发的战术竞技手游《PUBG Mobile》及《和平精英》目前全球App Store和Google Play的总收入已突破 15 亿美元。 2019 年至今，《PUBG Mobile》及《和平精英》全球总收入达到 13 亿美元，是该系列 2018 年上市以来总收入的88%。

据了解，《和平精英》上线于 2019 年 5 月，是由腾讯光子工作室群自研打造的军事竞赛体验手游。该游戏上市 3 天内充值近 1 亿，仅用一个半月的时间日活就突破了 5000 万 。据伽马数据发布的《 2019 年 5 月移动游戏报告》显示， 2019 年 5 月，《和平精英》流水预计超过 10 亿，仅次于《王者荣耀》，吸金能力惊人。

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今年 9 月，腾讯战术竞技手游《PUBG Mobile》及《和平精英》总收入突破 10 亿美元，年增长540%。

Sensor Tower数据显示，虽然《和平精英》在国内上市的时间较晚，但中国玩家在该系列的消费领先于全球市场。

目前来自中国App Store的收入为6. 14 亿美元，占该系列上市至今总收入的40%。美国市场贡献了2. 93 亿美元，占比20%;日本市场排名第3，贡献1. 17 亿美元，占8%。苹果App Store贡献了10. 8 亿美元，占72%;Google Play贡献4. 38 亿美元，占28%。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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