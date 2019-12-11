美团诉用户恶意刷单酒店房间达119笔 后者被判赔偿5000元

站长之家(ChinaZ.com) 12月11日 消息:据北京日报报道，因发现五一期间有人在美团大肆预定热门旅游目的地杭州的酒店，后又全部取消预定，美团酒店平台运营商酷讯公司将一位高先生诉至法院，提出索赔5. 5 万元。

昨日，该案在朝阳法院开庭审理，并当庭作出一审判决，判决高先生赔偿酷讯公司损失 5000 元。

美团方面起诉称，今年五一期间，被告高先生在美团平台大肆预定热门旅游目的地杭州的酒店，短期内下订单 119 笔，预定酒店总量高达数百间/夜，且在订单中使用的姓名大多是“美团虚假订单”“占房”“你好”等等。事后高先生利用“退款规则”，单方撤销了全部订单并获得平台全额退款。

此外，美团方面还表示，高先生的行为导致合作酒店认为美团酒店平台未尽职，商誉受损;还加重了五一期间平台服务器的负担，增加了大量的人工服务。

高先生代理人称，是美团有错在先。高先生是接受多家酒店的委托，这么做是为了帮助酒店释放被美团以空订单抢占的房源。

对此，法院审理认为，美团平台的《酒店服务条款》中明确禁止重复下单、多次下单后取消订单的行为。高先生在五一期间多次下单并取消的行为符合该条款描述，构成违约。美团平台与签约酒店合作从撮合成功的交易中收取相应费用，美团平台损失的是这部分费用。据此，法院一审判决高先生赔偿酷讯公司损失 5000 元。