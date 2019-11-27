360金融Q3财报:总营收25.83亿元 方源资本战略入股

站长之家(ChinaZ.com) 11月27日 消息:今天， 360 金融发布了未经审计的 2019 年第三季度业绩报告。财报数据显示， 2019 年第三季度， 360 金融总净营收为25. 830 亿元，同比增长98%;净利润为7. 335 亿元，同比增长27%。方源资本买入 11521266 股美国存托股，成为大股东之一。

运营数据方面，第三季度， 360 金融促成贷款总额为559. 65 亿元，同比增长108%。截至 2019 年 9 月 30 日，在贷余额为705. 68 亿元，同比增长106%。

用户数据显示，截至 2019 年 9 月 30 日， 360 金融累计注册人数为1. 26 亿，同比增长90%;授信用户数量为 2283 万人，同比增长137%;累计借款人达 1473 万人，同比增长129%。

360 金融CEO吴海生表示：“我们的业务持续在各个方面实现了稳健的增长，同时我们继续推进科技升级战略。这使我们能够为更多金融机构提供服务，并稳步降低整体运营风险。从长远来看，我们将继续关注增长质量和运营安全，从而致力于实现更大的价值。”