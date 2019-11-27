支付宝：全国超1亿人加入相互宝 11928位重病成员得到帮助

站长之家(ChinaZ.com) 11月27日 消息：今日，相互宝宣布，相互宝正式成立一周年。据相互宝公布数据显示，全国已有超 1 亿人加入相互宝，并且在过去的一年中，有11928位重病成员得到了帮助。在这1亿名成员中，80后占比30%，90后占比28%。

其中，在 1 万多名受帮助成员中， 80 后占比36%， 90 后占比14%， 12 岁以下儿童占比2%。24%患有甲状腺癌，12%患有乳腺癌，8%患有肺癌，8%需进行开颅手术，7%患有急性心肌梗塞。19%的受助成员因被家人加入相互宝而获助。

2018 年 11 月 27 日，支付宝发布声明称，从 2018 年 11 月 27 日中午 12 点起，“相互保”将升级为“相互宝”，产品定位为互联网互助计划。支付宝还表示，新的“相互宝”背后不再对接《信美人寿相互保险社相互保团体重症疾病保险》，但用户获得的保障不会有任何改变。

2019 年 9 月 20 日，蚂蚁金服发文称，根据目前人均分摊情况重新计算后，做了一次新的预测：今年，相互宝实际人均分摊金额为 30 元，远低于 188 的封顶线。目前，相互宝救助单个成员的人均分摊成本仅为0. 002 元。