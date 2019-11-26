陌陌2019第三季度财报：净营收达44.516亿元 同比增长22%

站长之家(ChinaZ.com) 11月26日 消息：今日，陌陌公布了 2019 年第三季度未经审计的财务业绩。财报显示， 2019 年第三季度，陌陌公司净营收达44. 516 亿元(约6. 228 亿美元)，同比增长22%。 2019 年第三季度归属于陌陌母公司的净利润为8. 939 亿元(约1. 251 亿美元)，上一年同期为5. 795 亿元。不按照美国通用会计准则计量，归属于陌陌母公司的净利润为10. 881 亿元(约1. 522 亿美元)，上一年同期为7. 776 亿元。

其中，陌陌 2019 年第三季度陌陌直播服务营收32. 754 亿元(约4. 582 亿美元)，与去年同期的27. 692 亿元相比增长了18%。 2019 年第三季度增值业务营收达到10. 646 亿元(约1. 489 亿美元)，同比上一年的5. 731 亿元增长86%。 2019 年第三季度陌陌主App的净营收从 2018 年三季度的33. 251 亿元增至41. 389 亿元(约5. 791 亿美元)。

此外， 2019 年 9 月，陌陌主App月度活跃用户为1. 141 亿，上一年同期月度活跃用户为1. 105 亿。2019 年第三季度，陌陌公司直播服务与增值服务付费用户去重后总数达 1340 万(包括探探付费用户 450 万)，上一年同期为 1250 万(包括探探的付费用户 360 万)。截至 2019 年 9 月 30 日，陌陌持有的现金、现金等价物、定期存款和短期投资为136. 699 亿元(约19. 125 亿美元)，截至 2018 年 12 月 31 日为112. 926 亿元。

陌陌预计， 2019 年第四季度的净营收在45. 2 亿至46. 2 亿元人民币之间，同比增长在18%至20%之间。