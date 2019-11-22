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产权

雷蛇注册“黑寡妇”商标被拒，官方给出了详细解答

2019-11-22 14:28 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 11月22日 消息:11月21日，“知产北京”微信公众号发布了一篇名为《结案信息 | “黑寡妇”为什么不能被注册为商标》文章，文章详细介绍“黑寡妇”为何无法被注册为商标的具体原因。

法律，条规、法院

2017年，知名外设品牌“雷蛇”曾申请了第 25519099 号“雷蛇黑寡妇”商标，指定使用在第 9 类的“键盘；鼠标”等商品上。在2018 年 9 月 26 日，原国家工商行政管理总局商标评审委员会认为，“雷蛇黑寡妇”容易使相关公众将其与制造恐怖袭击的一类恐怖分子产生联系，易产生不良的社会影响，不得注册。雷蛇公司不服裁定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

雷蛇方面起诉理由如下：

一、黑寡妇不具有与恐怖分子相关的含义。

二、黑寡妇会被相关公众理解为一种蜘蛛。

三、申请商标经过使用已经具有了一定的知名度和影响力，使用在指定商品上，会被认为是原告推出的产品，不会使相关公众产生不良联想。

本案的争议焦点是“雷蛇黑寡妇”标志是否违反了《商标法》第十条第一款第八项的规定：“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用。”

近日，北京知识产权法院以“黑寡妇”具有与恐怖主义活动相关的含义，作为商标使用易对我国社会、政治等社会公共利益和公共秩序产生消极影响，不宜作为商标注册为由作出判决，驳回了原告雷蛇的诉讼请求。

通过某电商平台查询，雷蛇官方旗舰店有多款名为“黑寡妇蜘蛛”的外设在售，并非文章内提及的“黑寡妇”。同时截止发稿，雷蛇官方暂时未对北京知识产权法院的判决做出回应。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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