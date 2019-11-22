国家邮政局：双十一快件妥投97.5% 业务量达23.09亿件

站长之家(ChinaZ.com) 11月22日 消息:今日，国家邮政局发布数据称， 11 月 11 日~ 16 日，受网络电商平台集中促销影响，业务量达到全年高峰， 6 天内共处理邮(快)件23. 09 亿件，同比增长22.69%。最高日处理量达到5. 35 亿件，同比增长28.6%，是日常处理量的3. 2 倍。截至 21 日 17 时，除边远地区外，主要寄递企业揽收的邮(快)件已妥投22. 51 亿件，妥投率达到97.5%。



此外，国家邮政局还透露，双十一期间，全行业临时聘用近 40 万人、租用 12 万辆汽车，新增 360 多万平方米处理场地和 3000 多套自动、半自动分拣设备。全行业有 30 多万辆汽车在干线运输和末端作业中发挥主力军作用; 116 架全货机全部投入使用，确保快件通达全球; 981 列载客动车组、 450 列旅客列车行李车、 22 列高铁确认列车和 6 列特快电商班列加入“双11”运输，多种交通方式综合运用进一步提高了运输效率、降低了运输成本。

此前，国家邮政局预计双十一期间，全国快递行业邮递件业务量将达 28 亿件， 210 万名一线快递员平均每人每天要送 240 多件快递。