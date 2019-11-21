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美团点评发布第三季财报：营收达275亿元 同比增长44.1%

2019-11-21 21:05 稿源：站长之家  0条评论
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美团、大众点评

站长之家(ChinaZ.com) 11月21日 消息:今天，美团点评发布 2019 年第三季度财报，数据显示美团点评第三季度收入为人民币274. 94 亿元，同比增长44.1%，环比增长21.1%;净利为人民币13. 34 亿元。

其中，美团餐饮外卖业务交易金额为人民币 1119 亿元，同比增长40.0%至 1119 亿元，订单量也同比增加38.1%达 25 亿笔;到店及酒旅业务板块，本季度收入达 62 亿元，同比增加39

到店、酒店及旅游业务方面，本季度收入达 62 亿元，同比增加39.3%，交易金额增长加速，由 2018 年同期的人民币 493 亿元增长29.4%至 2019 年第三季度的人民币 639 亿元。

新业务和其它分布方面，收入为 57 亿元，同比增长65.4%。新业务及其他分部的毛利为人民币 11 亿元，去年同期则为负值人民币 13 亿元。

另外，共享单车服务方面，与 2019 年第二季度相比，美团单车经营亏损持续显著收窄，主要归因于折旧大幅减少。美团买菜方面，美团称提高了目前自营城市的仓库密度。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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