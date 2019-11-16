京东发布2019第三季度财报：净收入1348亿元，同比增长28.7%

站长之家(ChinaZ.com) 11月16日 消息:昨天，京东集团发布第三季度财报，数据显示，京东第三季度净收入达到 1348 亿元人民币，同比增长达到28.7%，其中净商品销售收入同比增长 26.6%，净服务收入同比增长 47.0%。



据财报显示，2019 年第三季度，京东集团在非美国通用会计准则下(Non-GAAP)，归属于普通股股东的净利润为 31 亿元，同比增长160.6%。

截至 2019 年 9 月 30 日，京东集团过去 12 个月的活跃购买用户数为3. 344 亿，环比二季度同期新增 1300 万，创下近 7 个季度以来最大增幅。 2019 年 9 月，京东移动端月活跃用户数较去年同期增长36%。第三季度，京东超过70%的新用户来自低线市场。

截至 2019 年 9 月 30 日，京东第三方平台共有超过25 万个签约商家;京东物流集团外单业务持续快速扩张，已经服务了 20 多万家企业客户，外部收入已占物流集团总体收入近40%。

截至 2019 年 9 月 30 日，京东物流运营超过 650 个仓库，包含京东物流管理的云仓面积在内，京东物流仓储总面积约 1600 万平方米。通过持续利用人工智能驱动的技术来优化不断扩大的仓储网络，目前，京东物流已投入运营的 25 座“亚洲一号”是目前亚洲最大规模智能仓群， 70 个不同层级的机器人仓也是全国最大规模的机器人仓群。

截至 2019 年 9 月 30 日，京东集团共拥有超过 20 万名员工，同比去年新增2. 5 万人。

此外，财报还披露京东集团控股子公司京东健康在今年 11 月成功完成了A轮优先股融资，投后估值约 70 亿美元。京东预计，2019 年第四季度净收入介于 1630 亿元人民币至 1680 亿元人民币之间，同比增 长约为 21%至 25%之间。