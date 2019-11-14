网易暴雪起诉4399抄袭《守望先锋》一审胜诉 后者被判赔偿397万元

站长之家(ChinaZ.com) 11月14日 消息:据新华社报道，昨日，上海市浦东新区人民法院对两起侵犯著作权案作出一审判决，首次将射击类游戏认定为类电作品，并认定被告的两款游戏构成对《守望先锋》游戏整体画面类电作品著作权的侵权，判决两被告除停止侵权、消除影响外，还需就两案分别赔偿 300 万元、 97 万余元。

暴雪娱乐有限公司、上海网之易网络科技发展有限公司诉称，四三九九手游《英雄枪战》、页游《枪战前线》两款游戏在未经许可的情况下，大量抄袭、使用《守望先锋》游戏元素，包括玩法和模式、胜负条件、人物设计与特色、游戏界面、战斗地图等，构成著作权侵权。

法院认为，结合伯尔尼公约及我国著作权法等有关规定，射击类游戏整体画面是否可以视为类电作品，应衡量此画面是否由一系列有伴音或无伴音的具有独创性的画面组成。《守望先锋》是主创人员付出大量劳动、团队合作的智慧结晶，符合独创性要求，游戏时无论是英雄的移动还是使用武器释放技能的过程，呈现出来的都是连续的动态画面，因而可认定为类电作品。经比对，《英雄枪战》和《枪战前线》在相关游戏设计要素方面与《守望先锋》构成实质性相似，侵犯了《守望先锋》游戏整体画面享有的著作权。