腾讯Q3财报：微信小程序日活超3亿

站长之家(ChinaZ.com) 11月13日 消息：今天，腾讯公布了截至 2019 年第三季度财报。财报数据显示，第三季度，腾讯营收达972. 36 亿元，同比增长21%;非通用会计准则下净利244. 12 亿元，同比增长24%。

其中，网络游戏收入 286 亿元;智能手机游戏收入 243 亿元，同比增长25%，收入增长主要是由于国内主要游戏表现强劲及海外游戏的贡献增加所致;金融科技及企业服务收入为 268 亿元，同比增长36%;社交及其他广告收入达 147 亿元，同比增长32%。

值得注意的是，第三季度，微信及WeChat合并月活跃帐户数已达11. 51 亿，同比增长6%;小程序日活跃帐户数超 3 亿;QQ的智能终端月活跃账户数为6. 534 亿，同比下跌6%。

关于小程序的商业化表现，微信带来了两个好消息：

1、交易：中长尾小程序日均商业交易笔数同比增加超过一倍

期间，微信推出了小程序“服务商成长计划”，为服务商提供培训及开发工具，以加强其对小程序主的支持。微信亦推出“微信行业助手”，有助小程序主获得关于其业务的分析数据，以提高营运效率。

2、广告：小程序广告变现能力正在持续提升

受惠于日活跃账户数及广告曝光量的增长，以及新的插屏广告及视频贴片广告，微信小程序广告收入有所增加。小程序正在为越来越多的开发者创造收益。

马化腾表示：“第三季度，我们在运营与财务方面均取得稳定健康的增长，展望未来，我们将对产品、科技与服务继续投入，为用户带来价值，为社会创造福祉。”