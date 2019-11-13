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百度2019双十一数据报告 ：90后成双十一主力 李佳琦话题度最高

2019-11-13 11:46 稿源：站长之家  0条评论
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百度 (1)

站长之家(ChinaZ.com) 11月13日 消息：一年一度的双十一已经落下帷幕，剁手党们人均下单 1000 元后，即将开启“吃土”生活。日前，百度发布了《百度 2019 双十一大数据报告》，全方位复盘了今年网民在“双十一”出现的一些趋势特点。

报告指出，虽然双十一已经过去了 11 个年头，但其热度并未消减，反而逐年升高。其中， 90 后已经成为了今年双十一的主力，占比高达60%。

为了刺激消费增长，今年的各大电商平台在优惠补贴上也是“套路”满满。报告显示，“购物津贴”、“店铺优惠”、“凑单满减”、“预售定金”等登陆今年“双十一”购物相关搜索热词。而伴随着电商促销活动的火热，网民们对光棍节的关注度也逐渐降低。人们似乎已经忘记了这个节日的初衷，一头扎进了这购物的狂欢。

值得注意的是，今年双十一不再是阿里、京东的“二人转”，拼多多、小红书等新贵涌出，而另一老牌电商平台苏宁易购也不遑多让。数据显示，2019“双十一”最受关注的十大电商平台，分别是淘宝、天猫、京东、拼多多、苏宁易购、小米商城、唯品会、当当网、小红书、网易严选。各平台区域特征明显，其中，北上广等一线城市用户较为关注淘宝、京东，而关注拼多多的用户城市排名中，北京、上海等地区用户并未进入前五。

从细分用户属性可以看出不同性别对于消费品类关注度也有着显著差异。比如3C数码、运动户外等类别的男性关注度更高;而食品生鲜、服饰鞋包等类别的女性关注度则更高。有趣的是，在“猪肉价格”关注度上，男性用户反而占了近 8 成。

此外，在双十一晚会的搜索度中，李佳琦一人单挑两场双十一晚会，话题度更高。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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