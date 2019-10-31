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三星财报：第三季度营收62万亿韩元 OLED显示屏销售强劲

2019-10-31 11:02 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 10月31日 消息:今天，三星电子公司公布了截至 2019 年 9 月 30 日的第三季度财报。财报数据显示，三星电子第三季度营收为 62 万亿韩元(约合 518 亿美元)，同比下滑5.3%;营业利润7. 8 万亿韩元(约合 67 亿美元)，同比下滑55.7%;净利润为6. 1 万亿韩元(约合 52 亿美元)，高于市场预期。

三星电子第三季度利润下滑主要是受存储芯片市场持续疲软影响，内存芯片价格持续下跌，导致内存业务利润同比大幅下滑。不过在旗舰智能手机和OLED面板销售的推动下，预计 2020 年内存芯片业务将会恢复增长。

尽管充满不确定性，但半导体需求仍然保持坚挺。财报数据显示，本季度三星半导体业务综合收入为17. 59 万亿韩元，营业利润为3. 05 万亿韩元。此外，三星中小型OLED面板销售强劲，显示面板业务第三季度综合收入为9. 26 万亿韩元，营业利润为1. 17 万亿韩元。

由于旗舰产品Galaxy Note10 的强劲出货量，第三季度的移动业务收益显著改善。财报数据显示，三星IT和移动通信业务第三季度的综合收入为29. 25 万亿韩元，运营利润为2. 92 万亿韩元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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