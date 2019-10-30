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饿了么数据：全国小老板地图，95后爱点外卖也爱创业

2019-10-30 14:53 稿源：站长之家  0条评论
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美食，外卖，点餐

站长之家(ChinaZ.com) 10月30日 消息：95、 00 后已经开始努力赚钱了!近日，阿里本地生活口碑饿了么发布了《 2019 年中小商户发展报告》。报告显示，做外卖的95、 00 后小老板数量增长超 3 倍，在这些中小商户老板中，广州男性老板比重高达68.2%，排名全国第三，深圳排名第五。

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报告显示，今年以来，口碑饿了么就有超过 100 万中小商户新“上线”，成为活跃商户。95、 00 后中小商户数量增长超过300%， 尝新不止是年轻一代商户，随着智能手机和移动支付方式的普及，不同年龄的商户都在尝试突破硬件和能力的“壁垒”， 60 后商户数量同比增长115%。

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其中潮汕人凭借着肠粉手艺，成为最能赚钱的小老板。黑龙江哈尔滨宾县成为麻辣烫之乡，河北沧州成为驴肉火烧之乡，陕西汉中成为凉皮之乡。

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分地区来看，昆明、贵阳、济南、北京、成都、重庆、西安、长沙、深圳、天津等城市的中小商户增长最快，其中昆明中小商户增长超过200%。目前，上海、北京是外地商户密度最高的城市，占比分别为87%、85%。

QQ截图20191030150439.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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