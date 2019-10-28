外挂“飞机团”带打DNF遭腾讯起诉 法院：不正当竞争

站长之家(ChinaZ.com) 10月28日 消息：近日，DNF官方运营团队、安全团队发公告称，将严肃处罚与打击游戏内的违规行为，对第三方违规工具、使用外挂代打等作弊行为零容忍。同时将继续采取多种手段：包括游戏内的监测，以及现实中与警方、行政执法部门等相互配合、联合打击，甚至向法院提起民事诉讼。

据法制网报道，因洪某组建工作室长期利用外挂程序向《地下城与勇士》(DNF)游戏用户提供“飞机团”带打等服务，妨碍破坏DNF游戏的正常运行，并获取大量非法收益，腾讯公司以不正当竞争为由将洪某诉至法院。近日，天津市滨海新区人民法院经审理判决，洪某构成不正当竞争。

法院认为，被诉行为寄生于涉案游戏内，利用外挂程序介入游戏的正常经营活动，以较低的成本与游戏运营者抢夺交易机会并从中获益，显然具有不当性。洪某在涉案游戏中利用外挂程序、大规模提供组团带打服务，侵害原告与作为普通玩家的消费者的合法权益，有违公平、诚实信用和商业道德，是一种食人而肥的搭便车行为，构成不正当竞争。

判决书显示，自 2015 年 3 月至 2018 年 12 月期间，洪某以群主身份共计创建 5 个千人QQ群，共达 5000 余人次，宣传其提供涉案游戏的“飞机团”带打服务，并明码标价。同时，通过组建的带打群发布公告，收取费用。“飞机团”通常是指使用外挂程序进入游戏副本秒杀怪物、快速通关获取奖励的团队。