2019胡润80后白手起家富豪榜：拼多多黄铮位列第一

站长之家(ChinaZ.com) 10月28日 消息：今天，胡润研究院发布了《 2019 胡润 80 后白手起家富豪榜》。榜单甄选了 156 位财富超过 20 亿元的 80 后企业家，比去年足足多了 24 位。

其中，拼多多CEO黄峥凭借 1350 亿财富蝉联 80 后白手起家首富，同时他也是首位进入胡润百富榜前十名的 80 后白手起家富豪。据了解，黄峥去年财富为 950 亿，仅一年就增长了 400 亿，是史上最快达到千亿财富的企业家。截至 10 月 25 日，拼多多市值已超过 3000 亿元，都超过了京东、百度、恒大和碧桂园。

从榜单来看，今年的 80 后白手起家富豪榜前五名的位置都没有发生变化，排名第二的依然是今日头条和抖音创始人张一鸣，财富值为 950 亿。其次是大疆汪滔、好未来张邦鑫以及滴滴程维，财富值分别为 470 亿、 440 亿和 180 亿。

胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示：“胡润百富一直以来致力于通过有质量的榜单与洞察弘扬企业家精神，鼓励年轻人创业，这个 80 后榜单上是最接近年轻人的成功创业者，而且他们已经是世界级的。”

以下为《 2019 胡润 80 后白手起家富豪榜》详情：