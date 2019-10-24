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科大讯飞：前三季度营收65.73亿元，同比增长24.41%

2019-10-24 16:31 稿源：站长之家  0条评论
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科大讯飞 (2)

站长之家(ChinaZ.com) 10月24日 消息：今天，科大讯飞发布了 2019 年第三季度财报。财报数据显示，第三季度，科大讯飞实现营业收入23. 45 亿元，同比增长13.10%;归属于上市公司股东的净利润1. 84 亿元，同比增长108.06%。前三季度营收65. 73 亿元，同比增长24.41%;前三季度实现净利润3. 74 亿元，同比增长70.51%。

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截至今日收盘，科大讯飞股价涨1.53%，报价34. 42 元，目前总市值为756. 75 亿元。

公告内容称，公司前三季度净利润同比增长70.51%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长183.49%，主要原因系人工智能产业持续发展，公司源头技术驱动的战略布局成果不断显现。

2019 年前三季度，在错综复杂的国际与国内经济环境下，公司聚焦重点赛道，核心业务呈现出健康发展的势头，人均效能持续提升。

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同时，科大讯飞的两大拳头产品也于今天宣布了技术合作，讯飞输入法将接入iFLYOS。此次合作，将为讯飞输入法打造成实时响应的语音助手，从战略层面上展示了科大讯飞对旗下产品整体AI化的决心。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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