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牛!天猫双11预售成交翻倍，手机淘宝访问人数预计增1亿

2019-10-22 20:58 稿源：站长之家  0条评论
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天猫

站长之家(ChinaZ.com) 10月22日 消息:昨天 2019 天猫双 11 预售正式启动，从数据表现来看，今年天猫双 11 销售额表现相当不俗。

根据天猫公布的数据，整体预售首日成交翻倍，其中近 100 款首发新品成交破千万，实现了新品首发即售罄。其中， 7 家美妆品牌预售开启 10 分钟销售破亿，雅诗兰黛品牌仅仅预售 25 分钟，便实现交易额近 5 亿，超越去年双 11 全天的成交额。

天猫国际的数据显示，预售首小时交易额同比增长113%， 1 小时 47 分钟超过去年全天的成交。其中服饰成交同比增长超500%，数码家电增长超250%，宠物用品增长100%。

10 月 21 日，天猫总裁、淘宝总裁蒋凡在 2019 年天猫双 11 启动发布会上透露，今年 11 月 11 日当天，预计访问手机淘宝和天猫的的用户将增长 1 亿，当天超过 5 亿用户参与天猫双11。

 蒋凡还称，双十一当天，来自全世界 20 万品牌的天猫官方旗舰店将集体推出史上最大折扣，要为消费者至少省下 500 亿。不知道你是否做好了剁手的准备了呢?

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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