一汽奔腾回应未经授权使用《中国机长》元素:内容合法合规

站长之家(ChinaZ.com) 10月22日 消息:昨日，博纳影业集团发文称，一汽奔腾未经博纳授权，在“奔腾T99”汽车的宣传中擅自使用电影《中国机长》的名称，人物角色在内的多项影片元素进行商业活动宣传。目前已搜集证据，并保留法律手段。

对此，一汽奔腾发文回应称公司于 9 月份就与《中国机长》主演张涵予签订了代言合同，在合同期内一汽奔腾享有经张涵予先生授权的人物肖像使用权，一切传播内容符合传播规范。

以下是回应原文：

近期，社会各界对于一汽奔腾T99 及其代言人张涵予先生给予众多关注。

作为致力于“与时代共奔瞵”的民族品牌，一汽奔腾非常感谢大家的支持与厚爱，并目始终秉承着真诚的心与大家进行沟通。

张涵予先生曾出演过《集结号》、《湄公河行动》、《红海行动》等多部正面的影视作品，近期也主演了(中国机长》;其顽强、奋进、努力的人物形象与一汽奔腾进取不止的品牌精神十分贴切，故我们非常荣幸的邀请张涵予先生为一汽奔腾T99 形象代言人。

自签订代言合同起，在合同期内一汽奔腾享有经张涵予先生授权的人物肖像权，一切传播内容符合传播规范。

未来我们将携手张涵予先生奔腾向前在社会各界的关注之下，为大家创造更好的“作品”，提供更好的产品与服务。

再次感谢社会各界对一汽奔腾的关注!