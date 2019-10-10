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8月份国内5G手机销量为29.1万部 不及总销量的1%

2019-10-10 14:59 稿源：站长之家  0条评论
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5g,移动互联网，5G手机

站长之家(ChinaZ.com) 10月10日 消息:在中国，5G智能手机未来无疑会占据主流市场，不过就目前的数据来看，还需要一段时间来实现。

前不久，中国信息通信研究院公布了 2019 年 8 月国内手机销量数据报告。数据显示，2019 年 8 月，国内手机市场总体出货量 3087.5万部，同比下降 5.3%，含 2G 手机 117.7 万部、3G 手机 0.1 万部、4G 手机2947.8 万部、5G 手机 21.9 万部。也就是国内5G手机 8 月销量近占当月3， 080 总销量的0.7%。

该报告先指出，2019 年 1-8 月，国内手机市场总体出货量2.51 亿部，同比下降 5.5%，含 2G 手机 1049.2 万部、3G 手机 5.8 万部、4G手机 2.40 亿部，5G 手机 29.1 万部。

值得一提的是，据Strategy Analytics预计， 2019 年5G设备的销量仅占总销量的不到1%，而到 2020 年该份额将会接近10%。据分析，尽管在 2019 年开始缓慢，但一旦价格下降以及5G可用网络的扩展，5G手机销量将会激增。到 2025 年，5G手机的销量预计将会超过 10 亿。

截止目前，我国多家手机厂商包括华为、小米、Vivo等均纷纷发布了5G手机，面临越来越多的选择，相信5G手机市场发展将很快得到提升。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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