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产权

中地吉奥擅将优图佳视图片用作网站配图 后者获赔3000元

2019-09-24 16:18 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 9月24日 消息:据海淀法院网报道，因认为北京中地吉奥工程技术有限公司未经授权在其官方网站文章中擅自使用涉案图片作为配图，图片版权公司北京优图佳视影像网络科技有限公司将中地吉奥公司诉至法院，要求停止侵权行为，赔礼道歉，赔偿 7000 元及及维权合理支出费用 3000 元。

日前，海淀法院审结了此案，一审判决中地吉奥公司赔偿优图佳视公司经济损失 2000 元及维权合理支出费用 1000 元。

原告优图佳视公司诉称，被告中地吉奥公司是域名为bj-geo.com网站的主办单位，网站备案/许可证号为京ICP备 14039346 号-1。被告中地吉奥公司在网站中使用的图片与原告编号BVS-P0032021 的图片相一致，共计 1 幅。上述图片在版权局进行了版权登记。原告优图佳视公司未许可被告中地吉奥公司使用其享有著作权的摄影作品。根据《最高人民法院关于审理侵害作品信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》第三条，未经许可通过信息网络提供权利人享有信息网络传播权的作品，人民法院应当认定其构成侵害信息网络传播权的行为。中地吉奥公司就其侵害信息网络传播权行为应当承担停止侵害、赔偿损失等民事责任。

法院经审理后认为，当事人对优图佳视公司享有涉案图片的著作权并无争议。优图佳视公司享有涉案图片的著作权，他人未经许可不得擅自使用涉案图片。本案中，中地吉奥公司未经优图佳视公司许可，在其运营网站发布的案例中使用了 1 幅涉案图片，未能举证证明其对涉案图片的使用取得了相关授权，构成侵权，应当依法承担侵权责任。关于停止侵权及赔礼道歉一项，鉴于优图佳视公司当庭撤回，法院不持异议。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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