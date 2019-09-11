卖家诉买家因质疑假货给差评侵犯名誉权 一审被驳回

站长之家(ChinaZ.com) 9月11日 消息:据北京互联网法院消息，因认为买家李某在没有任何事实依据的情况下给予差评，公开评论假货，诋毁并侮辱了卖家，造成其商誉严重受损、产品销量下降，该淘宝卖家认为李某侵犯其名誉权，将李某诉至北京互联网法院，要求李某删除相关评价、赔礼道歉并赔偿经济损失9800元。

2019年9月11日，北京互联网法院开庭审理此案并当庭宣判，判决驳回原告某商贸公司的全部诉讼请求。

原告某商贸公司诉称：被告在其店铺购买了儿童秋梨膏，收货后，被告在无事实依据的情况下，与公司客服沟通时发生冲突，言辞激烈并带有侮辱性词汇。原告在此过程中一直通过阿里旺旺与被告进行协商沟通，并反复阐释原告所经营的商品均为正品的事实。被告无视原告提供的照片等证据，继续在差评中追加照片、视频等，公开评论原告卖假货。原告认为被告通过互联网评价展示页面，公开诋毁并侮辱原告的商业信誉，误导其他不特定网页浏览者，造成原告商业信誉严重受损，影响原告营业额并造成一定经济损失。

被告李某辩称：其在原告店铺购买了儿童秋梨膏一盒，收货后发现该产品与其之前购买产品相比，颜色较浅、浓稠度较稀，仔细核对发现其于2018年12月5日购买产品的生产日期竟是2019年10月22日。在与原告沟通过程中，客服人员敷衍解释，之后片面强调自身产品属于正品，要求被告做产品鉴定，并拒绝退货退款申请。在长时间沟通无果后，被告在评论中给予差评，并上传和客服的聊天记录以及产品对比照片。被告认为原告未尽到商家告知义务的情况下，反复要求消费者提供检验报告和相关证据、证明其销售假货，这无异于推脱和欺凌。被告买家信誉度良好，给出差评基于该产品事关幼儿食品安全、客服初期态度消极、提出差评后客服处理方式生硬等原因，无主观恶意，并非侵犯名誉权。被告同意删除评论及相关附件，不同意赔礼道歉、赔偿损失。

对此，法院认为，经本案查明事实，目前没有充分的证据表明涉案产品存在质量问题，但是，产品包装盒的生产日期极易给消费者造成混淆和误解。在此种情况下，原告并未积极地给被告提供合理的解决方案，先是解释该日期是保质期，之后又始终强调让被告去鉴定产品质量，还拒绝被告退货退款的要求，特别是被告购买产品的目的是儿童食用。通过上述情形综合判定，被告添加差评并非为了故意贬损卖家的名誉，不存在主观过错，对原告不构成诽谤、诋毁。但是，被告在与客服沟通过程中使用的言辞确有不当，加剧了双方矛盾的升级，并不可取。和客服的聊天内容并不直接侵犯法人名誉权，在对商品评论过程中也未直接使用侮辱性言论，但是将聊天内容中的过激言论放置在评论中公之于众，将存在侵权风险。鉴于目前该评论处于屏蔽状态无法显示，被告也同意删除全部内容，故被告不承担侵权责任。