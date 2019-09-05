BOSS直聘：电竞行业人才平均月薪9032元 电竞人才需求高速增长

站长之家(ChinaZ.com) 9月5日 消息:近日，BOSS直聘发布《电竞行业人才趋势观察》，报告显示，2019年上半年，电竞行业主要岗位的平均招聘月薪达到9032元，比全行业整体平均招聘薪资高出12.5%。电竞人才需求持续高速增长，2019年全年需求同比增长预计达到60%。

其中，薪资方面，2019年上半年，电竞类企业为三年以下(包含工作经验不限)工作经验的求职者开出的平均薪资为7662元，不及三年以上工作经验求职者的一半;同时，企业给大专及以下学历(包含学历不限)求职者开出的平均招聘薪资，较本科及以上学历人才低三成。

拥有5年工作经验的电竞赛事运营，目前中位数年薪在20万左右，电竞经纪人中位数年薪在18万左右。而在成熟体育产业中，拥有5年行业工作经验的赛事运营、体育经纪人、体育营销经理，中位数年薪通常可以达到30-40万。

人才需求方面，2018年同比2017年增长40%。2019年上半年，电竞人才需求继续高速增长，据BOSS直聘研究院的测算，2019全年电竞领域人才需求同比增长预计达到60%。

岗位方面，2019年上半年，电竞主播的需求占比为9.8%，高居榜首。整体来看，2019年上半年，游戏主播的平均招聘薪资为9370元。

地域分布方面，2019年上半年，44.6%的电竞相关工作机会分布在一线城市，36.5%的工作机会分布在新一线城市。上海作为中国“电竞之都”，在产业政策和集聚性上具有明显优势，对电竞人才的需求和平均招聘薪资均位居首位。成都近年来在电竞行业发展方面有所发力，人才需求占比仅次于北京，位列全国第四位。