“扫一扫”分享到微信

数说

BOSS直聘：电竞行业人才平均月薪9032元 电竞人才需求高速增长

2019-09-05 17:04 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

ps4，主机，玩游戏，手柄

站长之家(ChinaZ.com) 9月5日 消息:近日，BOSS直聘发布《电竞行业人才趋势观察》，报告显示，2019年上半年，电竞行业主要岗位的平均招聘月薪达到9032元，比全行业整体平均招聘薪资高出12.5%。电竞人才需求持续高速增长，2019年全年需求同比增长预计达到60%。

QQ截图20190905170503.jpg

其中，薪资方面，2019年上半年，电竞类企业为三年以下(包含工作经验不限)工作经验的求职者开出的平均薪资为7662元，不及三年以上工作经验求职者的一半;同时，企业给大专及以下学历(包含学历不限)求职者开出的平均招聘薪资，较本科及以上学历人才低三成。

拥有5年工作经验的电竞赛事运营，目前中位数年薪在20万左右，电竞经纪人中位数年薪在18万左右。而在成熟体育产业中，拥有5年行业工作经验的赛事运营、体育经纪人、体育营销经理，中位数年薪通常可以达到30-40万。

QQ截图20190905170516.jpg

人才需求方面，2018年同比2017年增长40%。2019年上半年，电竞人才需求继续高速增长，据BOSS直聘研究院的测算，2019全年电竞领域人才需求同比增长预计达到60%。

岗位方面，2019年上半年，电竞主播的需求占比为9.8%，高居榜首。整体来看，2019年上半年，游戏主播的平均招聘薪资为9370元。

QQ截图20190905170616.jpg

地域分布方面，2019年上半年，44.6%的电竞相关工作机会分布在一线城市，36.5%的工作机会分布在新一线城市。上海作为中国“电竞之都”，在产业政策和集聚性上具有明显优势，对电竞人才的需求和平均招聘薪资均位居首位。成都近年来在电竞行业发展方面有所发力，人才需求占比仅次于北京，位列全国第四位。

QQ截图20190905170628.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

大麦网 购票平台

大麦网：8月MAU同比上涨84% 90后占比超六成

· 大麦网 购票平台
趣头条 广告

都说广告大盘疲软，为什么趣头条收入还在涨？

· 趣头条 广告
微信 公众号 微信公众号榜单 公众号排名

最新公众号排名 | 8月公众号月榜单，覆盖25个热门行业...

· 微信 公众号 微信公众号榜单
数据库 Microsoft SQL

9月数据库排行：Microsoft SQL Server 分数罕见下滑

· 数据库 Microsoft SQL
自行车 无人驾驶自行车 清华网红自行车

成精了！清华网红自行车实现无人驾驶 可自动避障

· 自行车 无人驾驶自行车 清华网红自行车
微博 微博大V 算命大V 网络诈骗

算命大V团伙落网，100多人被抓 网友：我命由我不由大V

· 微博 微博大V 算命大V
机器人 钢管舞 人工智能

法国夜总会机器人跳钢管舞 网友：一看就不是啥正经机器人

· 机器人 钢管舞 人工智能
扫码乘车 手机支付 移动支付

男子乘公交不懂电子支付将手机投钱箱 网友：这才是真手机支付

· 扫码乘车 手机支付 移动支付
马化腾 王者荣耀 AI 人工智能

王者荣耀AI已经自学到职业水平 网友：要开启AI陪玩业务了吗？

· 马化腾 王者荣耀 AI
运营商 基站 网络

运营商装基站被投诉后再拆除 网友：业主喜提“零辐射”小区

· 运营商 基站 网络
查看更多
﻿

编辑推荐

暴风集团：股票存在被暂停上市风险

[见闻]· 09月05日

YY上线社交APP“追吖” 仅支持18岁以上用户

[见闻]· 09月05日

新一批国产游戏版号下发 腾讯《维恩的最后零件》过审

[见闻]· 09月05日

央行数字货币已开始“闭环测试” 发布时间或早于Libra

[见闻]· 09月05日

消息称三星将推出「KlaytnPhone」区块链定制手机

[见闻]· 09月05日

瓜子二手车首批出口订单敲定 将出口俄罗斯

[要闻]· 09月05日

大麦网：8月MAU同比上涨84% 90后占比超六成

[数说]· 09月05日

ZAO更新用户协议：删除可免费使用用户肖像等协议

[见闻]· 09月05日