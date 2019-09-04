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中国互联网络发展状况报告：超7成网民月收入不足5000

2019-09-04 17:03 稿源：站长之家  0条评论
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股市，上班，互联网

站长之家(ChinaZ.com) 9月4日 消息:近日，CNNIC发布了第 44 次《中国互联网络发展状况统计报告》，报告显示，截至 2019 年 6 月，我国网民规模达8. 54 亿，较 2018 年底增长 2598 万，互联网普及率达61.2%，较 2018 年底提升1. 6 个百分点；我国手机网民规模达8. 47 亿，较 2018 年底增长 2984 万，网民使用手机上网的比例达99.1%，较 2018 年底提升0. 5 个百分点。

与五年前相比，移动宽带平均下载速率提升约 6 倍，手机上网流量资费水平降幅超90%。“提速降费”推动移动互联网流量大幅增长，用户月均使用移动流量达7.2GB，为全球平均水平的1. 2 倍;移动互联网接入流量消费达553. 9 亿GB，同比增长107.3%。

网民性别结构方面，截至 2019 年 6 月，我国网民男女比例为52.4：47.6，与 2018 年底基本持平。

年龄结构方面，截至 2019 年 6 月，10-39 岁网民群体占网民整体的65.1%，其中20- 29 岁网民群体占比最高，达24.6%; 40-49 岁网民群体占比由 2018 年底的15.6%提升至17.3%;50 岁及以上网民群体占比由 2018 年底的12.5%提升至13.6%，互联网持续向中高龄人群渗透。

QQ截图20190904170724.jpg

学历结构方面，截至 2019 年 6 月，初中、高中/中专/技校学历的网民群体占比分别为38.1%、23.8%; 受过大学专科、大学本科及以上教育的网民群体占比分别为10.5%、9.7%。

QQ截图20190904170718.jpg

收入方面，截至 2019 年 6 月，无收入及月收入在 500 元以下的网民群体占比为19.9%; 月收入在2001- 5000 元的网民群体合计占比超过三分之一，为33.4%;月收入在 5000 元以上的网民群体占比为27.2%。

QQ截图20190904170236.jpg


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