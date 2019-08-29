2019第二季度我国固定宽带平均下载速率达35.46Mbit/s

站长之家(ChinaZ.com) 8月29日 消息:近日，宽带发展联盟发布了 2019 年第二季度《中国宽带速率状况报告》。报告显示， 2019 年第二季度我国固定宽带网络平均下载速率达到35.46Mbit/s，环比上季度提升了13.2%，同比去年同期提升了14.15 Mbit/s，年度提升幅度达到66.4%;我国移动宽带用户使用4G网络访问互联网时的平均下载速率达到23.58 Mbit/s，同比去年同期提升幅度也达到了16.6%。

截至 2019 年第二季度，全国光纤宽带用户占比超过91%，4G用户占比达到77.6%，均位居全球先进行列，为宽带网速提升奠定了网络基础。

此外，固定宽带下载速率方面，上海、北京、江苏位列全国前三位，天津、浙江紧随其后。全国主要城市排行榜上，上海、北京、南京、杭州、武汉位居前五位;各基础电信企业中，中国电信最高达到35.65Mbit/s，其次是中国移动和中国联通。4G网络下载速率方面，上海、北京、天津、山东、江苏的4G网络用户下载速率排在全国省级行政区前五位;电信运营企业中，中国联通的4G网络用户下载速率最高。