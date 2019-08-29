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2019年今日头条年轻人群指数研究报告：年轻人最喜欢动漫

2019-08-29 14:58 稿源：站长之家  0条评论
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今日头条 (3)

站长之家(ChinaZ.com) 8月29日 消息:巨量引擎发布的《 2019 年今日头条年轻人群指数研究报告》指出，今日头条正在逐步受到年轻人群的关注。报告显示， 2018 年，今日头条年轻人群热度指数达到了 900 亿以上，对比 2016 年增长了104%。其中，一二线城市年轻人更加关注今日头条。

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相比图文内容，年轻人更喜欢在今日头条平台观看科技、时尚、搞笑、育儿、游戏、汽车、娱乐等视频内容。其中， 90 后、 95 后比较偏好宅文化、动漫、电竞游戏、自拍、宠物、明星等方面的内容。而60、70、 80 后则更加佛系，旅游、书法、品茶、种花等成为他们的主要关注内容。

除了追星之外，年轻人普遍比较喜欢关注舞蹈、音乐、影视、美食、美妆这 5 大类别达人，其中，代古拉K人气最高，散打哥、南笙、冯提莫、办公室小野、李佳琦、papi酱、雪梨、张大奕、林姗姗进入排行前十。

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此外，体育、动漫、游戏、趣味、影视等类别头条号人气也不低。其中，游戏主播指法芬芳张大仙粉丝数高达1975W，NBA头条号粉丝数高达821W。

虽然 90 后已经在奔三的路上，但他们仍然保持着一颗童心。数据显示，今日头条剧综方面，用户浏览时长最高的是动漫类内容，浏览总时长达 85 亿分钟，远高于影视( 45 亿)和综艺( 32 亿)的时长总和。其中，动漫类视频浏览时长占比达70%，是图文内容的 2 倍多。

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在今日头条，游戏也是年轻人关注的热点之一，其中，手游关注度最高，全年总阅读达8. 2 亿。而网游、游戏机关注度相对较低，全年阅读总和不到 1 亿。此外，游戏直播的关注度也在提高，相关文章数增长81%，评论数增长83%。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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