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国家邮政局：7月共处理消费者申诉 58444 件

2019-08-26 16:12 稿源：站长之家  0条评论
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快递、包裹

站长之家(ChinaZ.com) 8月26日 消息:今日，国家邮政局发布了《 7 月份邮政业消费者申诉情况》，数据显示， 2019 年 7 月，国家邮政局和各省(区、市)邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共处理消费者申诉 58444 件。申诉中涉及邮政服务问题的 2536 件，占总申诉量的4.3%;涉及快递服务问题的 55908 件，占总申诉量的95.7%。

QQ截图20190826161643.jpg

处理的申诉中，有效申诉量(确定企业责任的)为 1989 件，比上年同期下降60.2%。有效申诉量中涉及邮政服务问题的 230 件，占有效申诉量的11.6%;涉及快递服务问题的 1759 件，占有效申诉量的88.4%。

QQ截图20190826161626.jpg

邮政服务申诉方面， 7 月，邮政业消费者对邮政服务问题申诉 2536 件，环比增长26.5%，同比下降19.9%。邮政业消费者对邮政服务申诉的主要问题是投递服务、邮件丢失短少和邮件延误，分别占申诉总量的44.4%、22.8%和13.9%。邮政服务问题申诉量环比增长较明显的有快件损毁、快件丢失短少和收寄服务，同比仅收寄服务问题小幅增长。

QQ截图20190826161536.jpg

此外，在快递服务申诉方面， 7 月，邮政业消费者对快递服务问题申诉 55908 件，环比增长30.5%，同比下降4.0%。邮政业消费者对快递服务问题有效申诉 1759 件，环比增长18.9%，同比下降61.2%。邮政业消费者对快递服务有效申诉的主要问题是投递服务、快件丢失短少和快件延误，分别占有效申诉总量的33.5%、20.2%和20.1%。快递服务问题有效申诉量环比增长较明显的有收寄服务、快件延误和快件损毁问题，同比均呈下降趋势。

QQ截图20190826161507.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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