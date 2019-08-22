张家辉申请渣渣辉商标 全系一共注册了45项

站长之家(ChinaZ.com) 8月22日 消息：“渣渣辉”这个称呼来自于张家辉代言的页游广告，因其普通话不标准在广告中自我介绍时把“张家辉”读成“渣渣辉”，造成谐音梗，成为笑点被网友们调侃，而被沿用至今。本来只是一个恶搞的称呼，却没想到张家辉却认真了。

近日，有网友曝光了一张“渣渣辉”商标注册列表截图，图片显示，张家辉申请了全品类 45 项“渣渣辉”商标。据圈内的好友声称，他是被伤害到怕了，而且渣渣辉这三个字他并不太喜欢，注册商标这件事情，可不是在搞笑，他是认真的。

早在 2018 年 8 月，张家辉就曾发律师声明称自己渣渣辉的形象被Win10 商店上一款名为《我是渣渣辉》的游戏盗用，游戏开发商在未经张家辉本人同意或授权的情况下使用张家辉之前的广告代言形象。

对此，网友大赞其很有版权意识，毕竟此前已经发生过多起名人、网红名字遭抢注的事件。

今年 8 月初，B站知名up主敬汉卿就因名字被抢注收到了律师函。知识产权类风险也因此受到了业内人士的重视。为了将侵犯成本降到最低，名人或知名网红提早注册商标预防其他公司抢注是比较保险的做法。