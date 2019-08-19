2019年APP流量价值评估报告：微信居首位 手机百度和QQ分列二、三

站长之家(ChinaZ.com) 8月19日 消息：今日，极光大数据发布了《 2019 年APP流量价值评估报告》，报告显示，Top 10 APP流量价值占比超 5 成，top50 占比达85.2%;根据目前排名，微信稳居首位，手机百度和QQ分列二、三。

在BAT流量价值行业分布方面，腾讯系的流量价值集中在社交网络，百度则集中在搜索推广，阿里系集中在电商，其占比均超过六成，此外，除搜索推广以外，百度在视频直播方面也开始发力，视频直播流量价值占比达26.0%。

流量价值行业分布方面，社交网络占比22.5%，是占比唯一超过两成的行业，其次是视频直播、电商和新闻资讯，占比在14%-20%之间，四大行业占比总和超过七成。

其中，社交网络流量价值中，微信的流量价值超过 700 亿元，QQ接近 400 亿元，新浪微博也有205. 2 亿元。

电商行业流量价值方面，手机淘宝的流量价值最高，达394. 3 亿元，其次是拼多多，超过 200 亿元。

此外，在搜索引擎行业流量价值方面，百度流量价值在搜索行业中占比较高，手机百度和百度极速版占比超过95%。