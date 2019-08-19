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极光大数据：微信流量价值最高，Top 50APP流量占比达85.2%

2019-08-19 10:32 稿源：站长之家  0条评论
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APP,手机应用

站长之家(ChinaZ.com) 8月19日 消息：今天，极光大数据发布了《 2019 年APP流量价值评估报告》。报告显示，目前，国内流量集中度非常高，近九成的流量集中在 50 个APP上，头部APP流量价值集中，二八效应明显。而这些流量价值排名靠前的APP基本上都是BAT旗下。

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数据显示，BAT APP中流量价值最高的是微信，价值超过 700 亿元。百度紧随其后，流量价值为 425 亿元。

因流量价值集中在头部APP，各系流量价值均集中在其主打行业。其中，腾讯系的流量价值主要集中在社交网络;阿里系集中在电商，占比均超过六成，其中仅手机淘宝的流量价值就高达394. 3 亿元;百度则集中在搜索推广，手机百度和百度极速版流量价值占比超过95%。

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此外，BAT之外，也有不少黑马脱颖而出。电商行业，拼多多依靠拼团的模式实现流量价值的广告变现，APP流量价值超过 200 亿元。短视频行业，快手APP凭借短视频+社交”、“短视频+电商”的模式提高用户粘性，流量价值已达198. 8 亿元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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