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京东2019年Q2财报：净收入达1503亿元 员工增至17.9万人

2019-08-13 20:25 稿源：站长之家  0条评论
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京东，双十一

站长之家(ChinaZ.com) 8月13日 消息:京东集团今天对外发布了截至 2019 年 6 月 30 日的未经审计的 2019 财年第二季度业绩，数据显示，京东集团 2019 年第二季度的净收入达到了 1503 亿元人民币(约 219 亿美元)，再创历史新高，同比增长22.9%。

2019 年第二季度净服务收入为 168 亿元人民币(约 24 亿美元)，同比增长 42.0%;经营利润为 23 亿元人民币(约 3 亿美元)，去年同期为经营亏损 10 亿 元人民币;归属于普通股股东的净利润 6 亿元，去年同期净亏损 22 亿元，Non-GAAP归属于普通股股东的净利润 36 亿元，同比增长644%。截至 2019 年 6 月 30 日，京东过去 12 个月的活跃用户数增长至3. 213 亿。截至 2019 年 3 月31 日，京东过去 12 个月的活跃用户数为3. 105 亿。

此外，截至 2019 年 6 月 30 日， 京东运营约 600 个仓库。其仓储总面积超过 1500 万平方米，其中包括了约 250 万平方 米的云仓面积;京东运营约 600 个仓库。其仓储总面积超过 1500 万平方米，其中包括了约 250 万平方 米的云仓面积;第三方平台共有超过 22 万个签约商家，京东共有超过 179，000 名正式员工。

京东预计，2019 年第三季度净收入介于 1260 亿元人民币至 1300 亿元人民币之间，同比增 长约为 20%至 24%之间。

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