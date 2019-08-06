美图注册meitu商标遭驳回 因与魅族商标相似?

站长之家(ChinaZ.com) 8月6日 消息：日前，中国裁判文书网显示，厦门美图网科技有限公司申请撤销原国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的“MEITU”商标驳回复审决定，但被法院驳回。

其实，早在 2017 年 5 月 9 日，美图向国家知识产权局申请了“MEITU”的商标，然而，国家知识产权局认为，“MEITU”与珠海的魅族手机公司的“MEIZU”无论是从字母组成，还是发音上，都太相近了，容易被大众混淆，很容易被误解为是山寨厂商。

美图公司认为，诉争商标meitu与引证商标MEIZU在含义、呼叫及整体视觉效果方面差异显著，不构成近似商标，依法应当予以核准注册。诉争商标meitu与引证商标MEIZU在其他多类别商品上，有众多含有“meitu”和“MEIZU”的相关商标已经被核准注册，且两商标均能共存于市场中，根据审查一致的原则，应核准诉争商标的注册申请。

此外，美图在国内市场竞争中具有较高知名度，申请商标“meitu”经过美图长期大量使用已经具有较大影响力，消费者已能够将原告与诉争商标一一对应，不会导致消费者混淆误认。

对此，美图不服，于是将国家知识产权局告上法庭，上述判决是该案一审决定。针对这一问题，有媒体向美图方面联系，美图方便表示不予置评。