“扫一扫”分享到微信

产权

美图注册meitu商标遭驳回 因与魅族商标相似?

2019-08-06 11:12 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

美图秀秀

站长之家(ChinaZ.com) 8月6日 消息：日前，中国裁判文书网显示，厦门美图网科技有限公司申请撤销原国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的“MEITU”商标驳回复审决定，但被法院驳回。

QQ截图20190806111559.jpg

其实，早在 2017 年 5 月 9 日，美图向国家知识产权局申请了“MEITU”的商标，然而，国家知识产权局认为，“MEITU”与珠海的魅族手机公司的“MEIZU”无论是从字母组成，还是发音上，都太相近了，容易被大众混淆，很容易被误解为是山寨厂商。

美图公司认为，诉争商标meitu与引证商标MEIZU在含义、呼叫及整体视觉效果方面差异显著，不构成近似商标，依法应当予以核准注册。诉争商标meitu与引证商标MEIZU在其他多类别商品上，有众多含有“meitu”和“MEIZU”的相关商标已经被核准注册，且两商标均能共存于市场中，根据审查一致的原则，应核准诉争商标的注册申请。

此外，美图在国内市场竞争中具有较高知名度，申请商标“meitu”经过美图长期大量使用已经具有较大影响力，消费者已能够将原告与诉争商标一一对应，不会导致消费者混淆误认。

对此，美图不服，于是将国家知识产权局告上法庭，上述判决是该案一审决定。针对这一问题，有媒体向美图方面联系，美图方便表示不予置评。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

敬汉卿 商标 博主

手工耿、敬汉卿等知名博主被抢注商标！如何躲过“商标流氓”？

· 敬汉卿 商标 博主
学术出版商 SciHub 论文下载 盗版

围剿Sci-Hub力度升级！全球最大学术出版商：网址你也不要提，不然就发律师函

· 学术出版商 SciHub 论文下载
斗鱼直播 冯提莫 音乐侵权

斗鱼因音乐侵权被诉 冯提莫直播视频事件终尘埃落定

· 斗鱼直播 冯提莫 音乐侵权
B站 up主 敬汉卿 商标 B站up主被恶意抢注商标

B站up主敬汉卿被恶意抢注商标 网红如何守住自己的名字？

· B站 up主 敬汉卿
支付宝 支付宝锦鲤 信小呆 环球旅行

支付宝锦鲤信小呆自称压力大 网友：这种压力我好想有

· 支付宝 支付宝锦鲤 信小呆
网络诈骗 微信 网恋 诈骗

女子一人分饰四角诈骗250万 同时操作3部手机4个微信

· 网络诈骗 微信 网恋
外卖 垃圾分类 羊肉串 奶茶

被垃圾分类逼疯的上海人 点外卖奶茶珍珠按颗算，羊肉串变羊肉吕

· 外卖 垃圾分类 羊肉串
女主播 直播 斗鱼 声优

女主播直播出bug秒变大妈脸 男粉丝吓到销号，曾为其打赏10万

· 女主播 直播 斗鱼
运营商 基站 网络

小区遭三大运营商集体断网 网友：合力打造零辐射小区

· 运营商 基站 网络
索尼 空调

索尼推出穿在身上的空调 网友：中医专家发出湿气警告

· 索尼 空调
查看更多
﻿

编辑推荐

王小川：头条已经在挤压搜索相关广告的市场空间

[见闻]· 08月06日

SpaceX将提供“卫星拼车”服务，顺带小型卫星一起上天

[见闻]· 08月06日

伽马数据：我国电竞用户规模超5亿 人才缺口达100万

[数说]· 08月06日

美图注册meitu商标遭驳回 因与魅族商标相似?

[产权]· 08月06日

尴尬！谷歌搜索意外展示子弹配件广告 违反自家政策

[见闻]· 08月06日

探探发布95后恋爱报告 超六成认为网恋比相亲脱单更有效

[数说]· 08月06日

小米 5G 手机通过认证：或为小米 9 Pro，支持 45W 快充

[见闻]· 08月06日

郭明錤：苹果2021年可能在iPhone带回Touch ID功能

[见闻]· 08月06日