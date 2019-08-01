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工信部：上半年软件业务收入3.28万亿元 同比增长15%

2019-08-01 16:49 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 8月1日 消息:今日，工信部发布了《 2019 年上半年软件业经济运行情况》，报告显示，上半年，我国软件业完成软件业务收入 32836 亿元，同比增长15%，增速同比提高0. 6 个百分点。上半年，全行业实现利润总额 4088 亿元，同比增长9.9%，增速同比回落0. 6 个百分点。

QQ截图20190801165217.jpg

此外，上半年，我国软件业从业平均人数 636 万人，同比增长4.4%，增速同比回落0. 4 个百分点。从业人员工资总额同比增长9.7%，增速同比回落6. 1 个百分点，较一季度回落3. 5 个百分点;人均工资增长5%，增速同比回落5. 4 个百分点。

软件产品方面，上半年，软件产品实现收入 9183 亿元，同比增长14.1%，增速同比提高0. 5 个百分点，较一季度提高1. 8 个百分点，占全行业收入比重的28%。其中，工业软件产品实现收入 844 亿元，同比增长19.8%，高于全行业平均增速4. 8 个百分点。

电子商务及大数据方面，上半年，信息技术服务实现收入 19386 亿元，同比增长17.2%，增速同比提高0. 1 个百分点，较一季度回升0. 5 个百分点，高于全行业平均增长水平2. 2 个百分点，在全行业收入中占比为59%。其中，云服务和大数据服务收入分别增长14.6%和20.5%，较一季度回落0. 8 个和0. 2 个百分点，在信息技术服务收入中总占比为9%;电子商务平台技术服务收入增长22.6%，同比提高7. 6 个百分点;

嵌入式系统软件方面，上半年，嵌入式系统软件实现收入 3765 亿元，同比增长7.8%，增速同比提高1. 2 个百分点，比一季度回落1. 4 个百分点，在全行业收入中占比为11.5%。

QQ截图20190801165243.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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