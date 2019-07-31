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2019Q2全球智能手机出货量：三星、华为、苹果前三

2019-07-31 13:41 稿源：站长之家  0条评论
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华为

站长之家(ChinaZ.com) 7月31日 消息:近日，据数据研究机构Strategy Analytics研究报告显示， 2019 年Q2 全球智能手机出货量年同比下降3%，为3. 41 亿部。三星以22%的全球智能手机市场份额保持第一，华为以17%排名第二，苹果以11%的市场份额排名第三。

其中，三星全球智能手机出货量为 7630 万部，比 2018 年Q2 的 7150 万部增长7%。市场份额从2018Q2 的20%提升至22%。华为智能手机出货量年同比增长8%，从 2018 年Q2 的 5420 万增长到 2019 年Q2 的 5870 万。 2019 年Q2 华为全球智能手机市场份额为17%，高于一年前的15%。

此外， 2019 年Q2 苹果iPhone出货量为 3800 万部，全球智能手机市场份额为11%，比一年前的12%下降 1 个百分点。苹果iPhone的出货量年同比下降8%。 2019 年Q2 小米保持第四，其全球智能手机市场份额为9%，与去年同期基本持平。OPPO以9%的全球智能手机市场份额排名第五，与去年同期基本持平。

QQ截图20190731134327.jpg

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