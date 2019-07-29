全媒派：26.19%的腾讯新闻用户关注健康内容 超8成受失眠困扰

站长之家(ChinaZ.com) 7月29日 消息:今天，全媒派ConTech数据实验室发布《 2019 健康传播报告》，报告详细分析了腾讯新闻客户端用户对健康领域内容的关注度情况。

报告显示， 2019 年上半年，腾讯新闻健康内容点击量突破 41 亿次，其中短视频播放量达 22 亿次，超过图文阅读量。可视化传播成健康领域传播主流，短视频成健康传播的主流形式。超四分之一用户关注健康内容，健康问题关注度仍然有待提高。

目前，在健康领域最受关注的内容主要有：癌症、糖尿病、血管、减肥、肿瘤、睡眠、医保、医生、营养、高血压等。其中，糖尿病、大肠癌、肝癌、高血压、肺癌是最受用户关注的五大病症，这些病症大多为当前中国发病率和死亡率较高的疾病，占疾病死亡总人数的近七成。

数据显示，腾讯新闻客户端中，关注疾病防治的用户比例远远高于减肥、养生等其他话题类别，占比超25%。其中，女性更注重美和健康，男性更注重运动与安全。公众对健康内容的偏好度会随着年龄增长。其中， 90 后更注重外形管理， 80 后更注重饮食保健。

在生活方式上，运动和饮食受关注度较高。其中，减肥关注度最高，关注用户超 1 亿。其次是营养和睡眠。报告显示，超 8 成受访者经常受到睡眠问题困扰，近九成受访者认为长期睡眠障碍与慢性疾病密切相关。