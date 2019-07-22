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VFine Music发声明称优酷《这就是街舞》侵犯旗下音乐人版权

2019-07-22 16:40 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 7月22日 消息:今天，VFine Music发声明称优酷《这就是街舞》第二季第十期半决赛中，罗志祥领衔的修楼梯战队舞者未经授权改编并使用了VFine音乐人Panta.Q郭曲编曲、制作的音乐作品《战马》。VFine Music认为，此举侵犯了原作者的复制权和信息网络传播权。

为此，VFine Music认为演出组织者需取得著作权人许可，并支付报酬。

资料显示，VFine Music成立于 2015 年，是国内专业的线上音乐版权授权平台，创始人为李权和唐子御，该平台拥有拥有 3000 余位来自 50 多个国家的优秀音乐人，拥有超过 15 万首不同风格音乐组成的曲库。 2018 年 4 月V.Fine Music与豆瓣音乐完成重组并成立DNV音乐集团，获得挚信资本领投、唯猎资本和险峰长青跟投近千万美元A轮投资。

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以下为VFine Music声明全文：

优酷《这就是街舞》侵权VFine音乐人Panta.Q郭曲《战马》版权声明

优酷网出品《这就是街舞》第二季第十期( 20190720 期)半决赛中，罗志祥领衔的修楼梯战队舞者未经授权改编并使用了VFine Music Panta.Q郭曲编曲、制作的音乐作品《战马》作为舞蹈配乐进行比赛和传播，此举侵犯了Panta.Q郭曲作为词、曲作者的复制权、表演权和信息网络传播权，作为词、曲作者的改编权，以及作为录音录像制作者的复制权和信息网络传播权。同时，节目演出信息中将 Panta.Q错写成Pinta.Q，侵犯了Panta.Q郭曲的署名权。

同样在《这就是街舞》第一季第十二期( 2180515 期)也未经授权使用并改编使用《战马》进行编舞和传播，侵犯相关权益。

VFine Music作为音乐商业版权发行和管理平台，积极推进音乐行业发行效率的提升和商业行为中音乐正版化普及。Panta.Q郭曲是优秀的中国电子音乐人，对其创作能力和电子音乐市场的肯定和看好，VFine Music已于 2018 年战略投资其公司建立长期合作。优酷网作为阿里巴巴集团旗下视频平台，打造《这就是街舞》这样优秀国内网络原创节目，借助阳光向上的街舞文化激发青年人正能量，传递中国文化乃文娱行业楷模。VFine Music对其节目多次音乐侵权行为深表叹惋和谴责。

《中华人民共和国知识产权法》第三十七条中规定，“使用他人作品演出，表演者(演员、演出单位)应当取得著作权人许可，并支付报酬。演出组织者组织演出，由该组织者取得著作权人许可，并支付报酬。”VFine Music将采取进一步法律行动，以维护合法权益。

VFine Music

北京上原文化科技有限公司

2019 年 7 月 22 日

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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