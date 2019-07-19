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每12名本科毕业生就有1名IT男 就业满意度为74%

2019-07-19 17:06 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 7月19日 消息:近日，麦可思研究院发布了《就业蓝皮书： 2019 年中国大学生就业报告》。报告显示，近年来，互联网/IT行业人才需求旺盛。 2018 届本科毕业生在互联网/IT行业的比例为8.5%。也就是说大约每 12 名本科毕业生就有 1 名“IT男”。

数据显示，从事互联网/IT行业类的 2018 届本科生平均月收入为 6295 元，高于全国平均水平的 5135 元。而从事互联网/IT行业类的 2018 届高职高专生平均收入也比全国平均水平高出 783 元。

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由于薪资优势明显且发展前景可观，互联网/IT行业从业者就业幸福感较高。报告显示，从事互联网/IT行业类的 2018 届本科生就业满意度为74%，比全国平均水平高出 6 个百分点。而从事互联网/IT行业类的 2018 届高职高专生就业满意度也比全国平均水平高出 4 个百分点。

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但即使就业量如此之大，互联网/IT仍存在缺口。拉勾网 7 月 17 日发布的《 2019 上半年互联网招聘白皮书》显示，虽然企业加大了 3 年以上工作经验人才的招聘力度，但AI、大数据等专业岗位依然重薪难求。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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