“扫一扫”分享到微信

要闻

国家邮政局：中国6月快递量超日本全年 同比增长25.3%

2019-07-10 16:17 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

快递，双十一，快递员

站长之家(ChinaZ.com) 7月10日 消息：7 月 9 日，国家邮政局发布 6 月中国快递发展指数报告。报告显示，今年 6 月份，我国快递业务量完成 53 亿件，同比增长25.3%，相当于日本 2017 年的全年业务量。自 2014 年起，中国快递业务量已经连续 5 年居世界第一。

报告显示， 6 月，我国快递业务收入完成 630 亿元，同比增长23.9%。据国家邮政局监测数据显示， 618 期间，全行业共揽收31. 9 亿件。上半年我国日均快件处理量1. 5 亿件，最高日处理量超过2. 4 亿件，同比增长54.8%。

QQ截图20190710160602.jpg

西班牙媒体点赞中国物流，称中国是全球第一大快递国。手机购物在中国已经是很平常的一件事。它不仅发生在淘宝那样和亚马逊类似的电子商务平台上，也不像在西方国家那样仅出现在大城市。仅阿里巴巴旗下的菜鸟物流网络就已覆盖了 4 万个村。

2018 年，中国快递业务量达 500 亿件，预计明年将增至 710 亿件。Emarkete还预测到 2020 年，中国电子商务规模将达 25 万亿美元，几乎比世界其他地区高出 1 万亿美元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

网店刷好评 淘宝删差评 失信名单

市场监管总局：网店刷好评、删差评或被拟列入违法失信名单

· 网店刷好评 淘宝删差评 失信名单
京东 非遗频道 京东商城

京东上线非遗频道 涵盖大部分非遗手工技艺

· 京东 非遗频道 京东商城
超级物种 永辉

超级物种连开三店 永辉云创新零售布局加码

· 超级物种 永辉
京东物流

京东物流与武职共建专业育人机制

· 京东物流
周鸿祎 瓶盖挑战 360

周鸿祎参与"瓶盖挑战" 网友：毫无剪辑痕迹

· 周鸿祎 瓶盖挑战 360
马云 支付宝 女足

马云踢球“耍赖” 和女足玩颠球，输了怪鞋怪地

· 马云 支付宝 女足
程序员 垃圾分类 快递员 上海程序员欲将垃圾寄到昆山

上海程序员欲将垃圾寄到昆山 快递员大赞是天才然后拒绝了他

· 程序员 垃圾分类 快递员
刷脸支付 支付宝 美颜

调查：八成女性拒绝刷脸支付 只因没有美颜太丑了

· 刷脸支付 支付宝 美颜
手机租赁 租赁服务 学校门口小店十元出租手机

学校门口小店十元出租手机遭家长投诉 店主：不要道德绑架

· 手机租赁 租赁服务 学校门口小店十元出租手机
垃圾分类 垃圾桶 垃圾桶被限购

销量翻了20倍？垃圾桶卖断货被限购 店主：每人只能买一件

· 垃圾分类 垃圾桶 垃圾桶被限购
查看更多
﻿

编辑推荐

首批上海市电子竞技运动员注册前公示：88名 跨7款游戏

[动态]· 07月10日

三只松鼠将于7月12日在创业板上市

[见闻]· 07月10日

淘宝公布“银河路计划”进展：日均成交超4300万

[要闻]· 07月10日

盛趣游戏成功登陆A股：曾经历至艰时刻 去年净利超20亿

[动态]· 07月10日

蔚来汽车公布Q2交付成果：总计交付3553辆

[动态]· 07月10日

唯品会29亿元收购杉杉商业集团 布局线下业务

[要闻]· 07月10日

阿里用AI反诈：9个月劝阻8.7万人挽回6.9亿元

[动态]· 07月10日

体面分手！币创宣布将关停服务器 恳请用户提走资产

[见闻]· 07月10日