国家邮政局：中国6月快递量超日本全年 同比增长25.3%

站长之家(ChinaZ.com) 7月10日 消息：7 月 9 日，国家邮政局发布 6 月中国快递发展指数报告。报告显示，今年 6 月份，我国快递业务量完成 53 亿件，同比增长25.3%，相当于日本 2017 年的全年业务量。自 2014 年起，中国快递业务量已经连续 5 年居世界第一。

报告显示， 6 月，我国快递业务收入完成 630 亿元，同比增长23.9%。据国家邮政局监测数据显示， 618 期间，全行业共揽收31. 9 亿件。上半年我国日均快件处理量1. 5 亿件，最高日处理量超过2. 4 亿件，同比增长54.8%。

西班牙媒体点赞中国物流，称中国是全球第一大快递国。手机购物在中国已经是很平常的一件事。它不仅发生在淘宝那样和亚马逊类似的电子商务平台上，也不像在西方国家那样仅出现在大城市。仅阿里巴巴旗下的菜鸟物流网络就已覆盖了 4 万个村。

2018 年，中国快递业务量达 500 亿件，预计明年将增至 710 亿件。Emarkete还预测到 2020 年，中国电子商务规模将达 25 万亿美元，几乎比世界其他地区高出 1 万亿美元。