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360小程序公测发布会：预计小程序数量2019年底将突破500万

2019-07-05 15:28 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 7月5日 消息：今天下午， 360 小程序公测发布会正式召开。在会上， 360 集团高级副总裁杨炯纬介绍称，随着小程序的迅猛增长，预计小程序数量 2019 年底将突破 500 万，超过APP总数，累计使用人数达 9 亿。

自从 2 年前微信首发推出小程序之后，包括支付宝、百度、今日头条等互联网公司纷纷加入战局，移动互联网迎来小程序的黄金时期。QuestMobile报告显示，截至 4 月底，微信、支付宝和百度的小程序数量分别为 230 万、 20 万和 10 万个，预计到年底会达到 500 万个，这意味着年底小程序数量将超过原生APP( 2018 年底国内APP数量 449 万个，增长缓慢)，小程序很快就会取代APP成为第一应用生态。

调研结果显示，目前，商品销售类、商业服务类、客户服务类的小程序占比较高，分别为85%、75%、63%。

QuestMobile6 月份发布的《中国移动互联网全景生态流量洞察报告》显示，今年 4 月份，支付宝小程序的月活已经达到了4. 01 亿，其中生活服务类小程序占比近 7 成。

今年 7 月 3 日，百度也在 2019 百度AI开发者大会上公布，其平台小程序数量已经达到了 15 万，月活跃用户数量达到2. 5 亿。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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