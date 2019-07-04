智联招聘：37城招聘平均月薪8452元 IT类岗位竞争激烈

站长之家(ChinaZ.com) 7月4日 消息:7 月 3 日，智联招聘发布了《 2019 年夏季中国雇主需求与白领人才供给报告》，报告显示， 2019 年夏季，全国 37 个主要城市的平均招聘薪酬为 8452 元每月，北京、上海、深圳三地平均月薪排名全国前三，分别是 11204 元、 10662 元、 10088 元，均超过了 1 万元。

总体上看，平均月薪在 8000 元以上的职位数最多，占职位总量的35.5%。其次是平均月薪 4000 到 6000 元的职位，占比达29.5%。平均月薪6000- 8000 元的职位也不少，占比23.0%。

基金/证券/期货/投资再次领跑行业平均薪酬，以 11210 元的平均月薪再次位列第一。信托/担保/拍卖/典当排名第二，平均月薪 10899 元;专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)排名第三，平均月薪 10439 元。

报告显示，虽然全国平均薪酬有所提升，但相对上季度竞争同比更加激烈。 2019 年夏季，全国白领 45 人竞争一个岗位。其中，IT类岗位竞争尤为激烈，IT质量管理/测试/配置管理竞争指数186.1，排名第一。其次是交通运输服务和软件/互联网开发/系统集成。