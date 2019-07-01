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伽马数据：上海移动游戏市占率超一半 国内超3成电竞赛事在上海举办

2019-07-01 11:36 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 7月1日 消息：近日，伽马数据在上海游戏精英峰会暨上海游戏出版产业报告发布会上发布了上海游戏电竞产业报告。报告显示， 2018 年中国游戏市场实际销售收入达到2144. 4 亿元，增速为历史新低。不过从 2019 年第一季度开始，国内游戏市场开始回暖。

报告显示，上海网络游戏依然保持稳定增长， 2018 年网络游戏销售收入达712. 6 亿元，同比增长4.2%。其中，上海移动游戏市占率超一半，达55.2%。

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除了移动游戏的持续增长之外，全球电竞产业也在快速发展中。数据显示， 2019 年，全球电竞产业观众规模将超4. 5 亿，其中核心电子竞技爱好者占到 2 亿人次，同比增长 2820 万。目前，全球收入最高的电竞市场还是北美地区，其次是中国，预计 2019 年中国电子竞技产业收入将达到1151. 2 亿元。

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目前，中国电竞产业贡献最大的依然是游戏。初步预计， 2019 年，游戏收入在中国电竞产业收入构成中占比近九成。其次是直播收入。赛事和俱乐部收入目前占比极小。

作为全国最热的电竞城市之一，国内超三成电子竞技赛事在上海举办。除英雄联盟职业联赛、王者荣耀职业联赛等赛事继续在上海举办之外，DOTA2 国际邀请赛、守望先锋太平洋挑战赛等赛事也落地上海。经济、地理、人口、游客、交通等方面的优势都是其成为电竞之都的重要基础。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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