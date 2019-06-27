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易观：饿了么市场份额近五成 增速行业领先

2019-06-27 15:39 稿源：站长之家  0条评论
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饿了么1

站长之家(ChinaZ.com) 6月27日 消息：6 月 27 日，Analysys易观发布《 2019 上半年中国本地生活服务行业洞察》。数据显示， 2019 上半年中国本地生活服务市场的线上交易规模达到9159. 8 亿元人民币。其中，到店业务交易规模达5572. 6 亿元，在本地生活中占比六成，仍占据主导地位。餐饮外卖继续保持较高增速，并且占据到家业务规模八成以上。 

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2019 上半年，中国互联网餐饮外卖市场交易规模预计将达 3145 亿元人民币，与去年同期相比，增幅达81.4%，整体市场仍处于高速增长态势。

数据显示，在活跃商户数上，美团外卖依然保持领先优势。截止 2019 年 6 月，美团点评活跃商户数达 590 万家，口碑饿了么平台活跃商户数达 400 万家。

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而在增长速度上，饿了么则在行业保持领先，市场份额达43.9%，占比将近一半。根据Analysys易观千帆检测数据显示，截止 2019 年 5 月，饿了么商家版APP月活人数达454. 4 万人，美团外卖商家版APP月活人数达335. 5 万人。

Analysys易观分析称，餐饮外卖到家业务发展至今，已经需要更新、更大的视角来观察行业发展。以后餐饮外卖将依然作为到家业务的主力，继续发力到家场景。而未来到家、到店、新零售三者将更加融合交互。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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