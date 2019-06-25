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新浪微博手机报告：低端机占比下降 苹果用户爱换华为

2019-06-25 17:40 稿源：站长之家  0条评论
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华为畅享9e (5)

站长之家(ChinaZ.com) 6月25日 消息：近日，新浪微博发布了《新浪微博手机报告》。报告显示，目前苹果手机在国内的市场份额还在不断下滑，而国产安卓则保持持续增长。在微博活跃设备品牌份额排行中，vivo超越OPPO占据国产Android品牌头把交椅;华为增速最快，排名第四。

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值得注意的是，近年来，低端机在国内市场的占比持续下降，新增设备价格普遍集中在 2000 元以上。微博新增手机设备当中，vivo排名第一，iPhone第二，华为第三，OPPO第四，小米第五，表明这些微博的新用户使用的各家手机，因为微博巨大的用户量，也表明了手机新用户的各种走向。

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在用户换机忠诚度上，iPhone对安卓用户的吸引力逐渐下降，安卓换机用户中近 8 成用户仍然选择安卓手机，而苹果手机更换华为手机的比例也在提升，成为苹果手机用户的换机首选。

不过目前而言，iPhone的品牌留存率依然是最高的，达72%。其次是华为，手机品牌留存率为46%。小米第三，vivo第四，OPPO第五，魅族第六，三星第七。

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近三年，用户总体换机的周期变长，换机意向上，华为用户继续购买本品牌的意向甚至高于苹果，占比达78.8%。苹果68.1%，小米56.4%，魅族43.3%。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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