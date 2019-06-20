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产权

《锦绣未央》小说被判抄袭成立 11位作家获赔60万

2019-06-20 16:09 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 6月20日 消息:编剧余飞微博透露，今日北京市朝阳区人民法院依法对《锦绣未央》余下 11 案宣判， 11位作家胜诉，判赔60. 4 万元。加上首案判赔金额，本案共计判赔 740500 元，侵权字数114000，平均每千字判赔约 6000 多元。

北京市朝阳区人民法院认定《锦绣未央》抄袭行为成立，判令被告周静（笔名秦简）于判决生效之日起立即停止对小说《锦绣未央》作品的复制、发行及网络传播；判令被告周静赔偿经济损失及合理开支 11 案共计60. 4 万元；判令被告周静在《新京报》和“潇湘书院”网站首页上向原告公开赔礼道歉。至此，历时两年之久的诉讼维权一审结束， 12 位作家诉《锦绣未央》系列抄袭案全部获得胜诉。

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法院认为，《锦绣未央》中被指控的侵权语句和情节与权利作品存在相同或者实质性相似，一是均使用了独特的比喻或形容的具体表达；二是均采用了相同或类似的细节描写来刻画人物或事物；三是均采用大量常用语言的相似组合。在情节方面，《锦绣未央》抄袭了权利作品具有独创性的背景设置、出场安排、矛盾冲突和具体的情节设计，与权利作品已经构成实质性相似的情节，属于对权利作品著作权的侵害。

不过， 负责本案的王国华律师还透露：《锦绣未央》一书中存在大量侵权内容，既包括语句侵权，也包括情节侵权，有些情节可能包含在电视剧《锦绣未央》中，被电视剧使用，目前不能排除下一步将对电视剧方采取法律措施的可能性。当然，这还需要维权作家、编剧、志愿者们进行综合评估。

据了解，小说《锦绣未央》又名《庶女有毒》，由周静所写，并自 2012 年 6 月起陆续对外发表，小说发表后质疑涉嫌抄袭的声音也从未停止。有数据显示，该书涉嫌抄袭 200 余本小说，在所有 294 章的内容中只有 9 章未抄袭。 2017 年，《锦绣未央》还获得了天津市作家协会颁发的年度抄袭作品“白莲花奖”。 

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