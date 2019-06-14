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产权

国家市场监管总局：严厉打击侵权假冒行为 推进软件正版化

2019-06-14 11:53 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 6月14日 消息:据国家市场监管总局消息，近日，全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组印发《 2019 年全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点》，要求坚持依法治理、打建结合、统筹协作、社会共治原则，依法严厉打击侵权假冒违法犯罪行为。

一是突出问题导向，深化重点领域治理。深入开展互联网、农村和城乡结合部市场专项治理，严厉打击进出口环节侵权假冒行为，完善外商投资企业知识产权保护。

二是坚持依法行政，加大执法监管力度。对事关人民群众生命健康、财产安全、环境保护等重点产品加强监管，严格落实批发市场、集贸市场等经营主体责任，严肃查处违法行为;严厉打击侵犯专利权、商标权、版权等违法犯罪行为，加强地理标志、植物新品种知识产权保护，严格寄递环节监管，查处侵权假冒涉税案件，持续推进软件正版化，健全无害化销毁机制。

三是强化司法保护，严惩侵权假冒犯罪。聚焦民生、涉外、公共安全领域，围绕重大、恶性案件，组织专案打击行动;重点办理一批情节严重、影响恶劣的侵权假冒犯罪案件;完善知识产权审判体制机制，对于重复侵权、恶意侵权等行为，依法严厉制裁并加大损害赔偿力度。

四是实行打建结合，推动长效机制建设。推动《著作权法》《专利法》《农产品质量安全法》《消费者权益保护法实施条例》等法律法规制修订工作;加快信用体系建设，对知识产权(专利)领域严重失信主体开展联合惩戒，使违法犯罪分子一处失信处处受限;健全考核评价机制，层层压实责任，加强责任督导和追究;推进行政执法与刑事司法紧密衔接，防止有案不移、有案难移、以罚代刑;着力提升执法人员素质和执法监管信息化水平。

五是动员各方力量，构建社会共治格局。加大信息公开力度，落实企业主体责任，发挥行业组织作用，优化企业知识产权服务，强化维权援助机制，积极开展宣传教育，营造良好社会氛围。

六是服务开放大局，深化对外交流合作。深入开展多双边交流合作，加强跨境执法协作，支持企业海外维权。 

QQ截图20190614122349.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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